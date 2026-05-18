Региональный форум студенческих педагогических отрядов прошел в Подмосковье

Региональный образовательный форум студенческих педагогических отрядов «ПРО.ВОЖАТСТВО» прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 500 студентов, сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках форума ребята посетили лекции и мастер-классы по вопросам безопасности детей, возрастной психологии, санитарных требований и норм СанПиН. Также они научились оказывать первую помощь и работать в команде.

Сквозной темой форума стал Год единства народов России. В рамках образовательной программы студенты обсудили вопросы формирования культуры уважения и сохранения традиционных ценностей.

«Форум помогает студентам получить не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы с детьми, организации командной деятельности и создания безопасной образовательной среды», — отметил командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.

