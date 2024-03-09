Бывший участник группы «Ласковый май» Серков начал гастролировать по России

Участник золотого состава группы «Ласковый май» Сергей Серков начал гастролировать по стране из-за возросшего интереса к исполненной покойным Юрием Шатуновым песне «Седая ночь». Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что он готов выступить на корпоративе за 500 тыс. рублей, при этом при исполнении песни «Белые розы» сумма гонорара музыканта вырастает втрое. Таким образом, данная композиция, по сути, оплачивается отдельно.

Уточняется, что Сергей Серков – участник первого состава группы, он жил в интернате вместе с Шатуновым.

Поясняется, что его график на ближайшие месяцы уже полностью расписан, свободные даты отсутствуют.