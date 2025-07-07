Бывший вингер «Зенита» Малком может покинуть «Аль-Хиляль»

Саудовский «Аль-Хиляль», дошедший до четвертьфинала клубного чемпионата мира, готовится расторгнуть контракт с бразильским вингером Малкомом, сообщает Aawsat.

После поражения от «Флуминенсе» (1:2) в четвертьфинале КЧМ у Малкома произошел конфликт с болельщиками, а новый тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги настаивает на уходе бразильца по игровым причинам.

По данным Radio Bandeirantes, возможность возвращения 28-летнего футболиста рассматривал «Зенит». Малком выступал за петербургский клуб с 2019 по 2023 год.

В минувшем сезоне Малком в 49 матчах за «Аль-Хиляль» во всех турнирах забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач. Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан еще на два сезона.

В 2019 году «Зенит» купил принадлежавшего «Барселоне» Малкома за €41,5 млн, а в 2022-м продал в «Аль-Хиляль» за €60 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в €22 млн.

Ранее «Зенит» уступил в контрольном матче калининградской «Балтике».