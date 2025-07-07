«Зенит» уступил дебютанту РПЛ в контрольном матче

Калининградская «Балтика», вернувшаяся в Российскую премьер-лигу (РПЛ), обыграла в контрольном матче петербургский «Зенит» со счетом 2:1.

Вице-чемпионы страны начали матч практически в оптимальном составе. Уже на девятой минуте «Зенит» открыл счет после розыгрыша углового — отличился Дуглас Сантос.

«Балтика» активно провела матч, не смутившись быстрым голом и не отсиживаясь в обороне. Во втором тайме Илья Петров дальним ударом в девятку сравнял счет, а затем сальвадорский легионер Брайан Хиль после розыгрыша стандарта вывел «Балтику» вперед.

У «Зенита» был шанс отыграться, но голкипер Максим Бориско сберег «Балтике» победу, отразив удар Луиса Энрике.

«Зениту» предстоят еще два контрольных матча — 9 июля со швейцарским «Сьоном» и 13 июля с сербской «Воеводиной».

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пытается найти новый клуб в Испании.