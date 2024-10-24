Бывший врач сборной России Шветский опроверг прием фигуристкой Валиевой 60 препаратов

Филипп Шветский, бывший врач сборной России по фигурному катанию, развеял слухи о возможной зависимости Камиллы Валиевой от медикаментов. Об этом сообщил «Советский спорт», цитируя слова эксперта.

Он пояснил, что упоминание о 60 препаратах в контексте допингового разбирательства связано с требованиями отчетности.

По словам Шветского, данные были собраны из документов, по которым врач отчитывается о собранных лекарствах, а не из медицинской карты Камиллы.

Также сообщалось, что Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребенка. Отцом малыша является ее новый избранник. Папой первенца стал Владислав Тарасенко.