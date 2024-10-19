Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребенка

Золотая медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Об этом важном событии в жизни спортсменки сообщает «Спорт-Экспресс».

Отцом малыша, которому около трех недель, является не тот, кого в СМИ называют мужем Липницкой, не Владислав Тарасенко, но известно, что он тоже связан с фигурным катанием.

Напомним, что в 2020 году у Липницкой и Тарасенко родилась дочь. Девочку назвали Каталиной. В октябре 2022 года Владислава мобилизовали для участия в СВО. В июне прошлого года он приезжал в Москву, возможно, в тот период между супругами что-то произошло.

Сейчас у Юлии новый избранник.

Несмотря на свою беременность, Липницкая присутствовала на всех важнейших мероприятиях нового сезона. Она была на контрольных прокатах юношеской сборной в Новогорске в августе, посетила Мемориал имени Гринькова в конце сентября и была на первом этапе юниорского «Гран-при» в Москве на прошлой неделе. Липницкая пропустила лишь короткую программу.

В настоящее время 26-летняя спортсменка работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет собственную группу учеников.

Ранее сообщалось о том, что школу фигуристки Загитовой построят на месте заброшенного стадиона в Казани.