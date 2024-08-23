Частичный ремонт в здании ФОКа на стадионе «Глебовец» проводят в Истре

Стадион «Глебовец» в поселке Глебовском городского округа Истра был построен в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. И за шесть лет в здании ФОК появилась потребность в частичном ремонте, который был запланирован на конец лета.

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса осуществляют работы для того, чтобы встретить ребят в новом учебном году в максимально комфортном и подготовленном здании. И хотя объем ремонтных работ невелик, и их нужно успеть выполнить до 1 сентября.

Руководитель структурного подразделения «Стадион „Глебовец“ Лидия Замотаева объясняет, что приступили к ремонту буквально на днях, поэтому сделать успели немного.

«Будем отшпаклевывать входную группу. Начата замена потолочных покрытий в мужской душевой и женской раздевалке. В бассейне будут полностью меняться колонны. Также запланирована покраска забора. Должны все успеть, чтобы 1 сентября встретить ребят», — прокомментировала она ход работ.

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