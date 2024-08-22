Губернатор Подмосковья рассказал о начале работы Детского центра имени Рошаля в Красногорске

Сегодня первый день работы Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске, который накануне открыли совместно с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для ребенка находиться в больнице — большой стресс, поэтому мы с особым вниманием подошли к созданию уютной атмосферы. Надеемся, что так маленьким пациентам будет проще проходить лечение. Малышей до четырех лет, тяжелобольных и детей с ОВЗ будем размещать вместе с мамами бесплатно — мы предусмотрели для них места и питание», — написал губернатор.

По его словам, в обновленном центре для детей предусмотрены палаты, в которых есть кровати, встроенные пеленальные столики, отдельные санузлы с душевой кабиной, телевизор и доступ в интернет. Учреждение украшают персонажи отечественных мультфильмов: «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова» и «Умка». В отделениях также обустроили помещения для игр, чтения и творчества. Школьники в рамках проекта «Цифровая гимназия» смогут проходить дистанционное обучение с учителями гимназии имени Е. М. Примакова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поездке президента в Детский клинический центр имени Рошаля.