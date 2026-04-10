«Че врешь?»: Гагарина уличила экс-супруга во лжи после его жалоб на отсутствие ласковых слов

Дмитрий Исхаков, бывший муж певицы Полины Гагариной, записал видео, в котором сделал неожиданное признание. Фотограф заявил, что никто никогда не обращался к нему ласково, сообщает The Voice.

Исхаков выразил грусть по этому поводу, упомянув, что его не называли ни «зайкой», ни «солнышком», ни другими уменьшительно-ласкательными прозвищами.

«Я тут проснулся и понял, что я прожил всю жизнь, но никогда никто не обращался ко мне ласково», — констатировал мужчина.

На слова бывшего супруга отреагировала Гагарина. Певица уличила его во лжи, написав в комментариях к его видео: «Че врешь?». Исхаков не растерялся и ответил. Он признался, что не подозревал, насколько внимательно Полина следит за ним в социальных сетях.

Напомним, Исхаков и Гагарина поженились осенью 2014 года. В браке у них родилась дочь, которой сейчас восемь лет. В 2021 году супруги расстались. После развода у них были разногласия, связанные с воспитанием ребенка. Однако со временем родители девочки смогли уладить конфликт и наладить нормальные отношения.

Ранее сообщалось, что бизнес Полины Гагариной в России рухнул более чем на 40 млн рублей.