«Рекламный бизнес пошел на спад»: Гагарина лишилась более 40 млн рублей в своей компании

Так, например, продюсер Виктор Дробыш продолжает уверенно чувствовать себя в музыкальном бизнесе. Его «Национальная музыкальная корпорация» принесла продюсеру 49 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 3,1 млн рублей — пусть и немного ниже показателей 2024 года, но стабильно. Кроме того, Дробыш владеет долями в «Первом музыкальном издательстве» и «Фирме Эльви».

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским выбрали другую нишу — кондитерское дело. Их «СладкоеСоленое» в 2025 году достигло выручки в 24 млн рублей, чистая прибыль — 253 тысячи рублей. Это лишь один из активов актрисы: всего Высоцкая владеет долями в 54 компаниях, включая сеть аптек «Планета здоровья».

А вот у Полины Гагариной дела идут не так гладко. Ее ООО «Джейси-Гагарком», занимающееся продажей рекламы, показало резкое падение: если в 2024 году прибыль составляла 41 млн рублей, то в 2025-м — всего 372 тысячи рублей. Выручка сократилась с 38,8 млн рублей в 2023 году до критических цифр.

По информации источников, снижение доходов совпало с падением концертных гонораров певицы.

