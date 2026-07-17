«Чебурашка» и «Богатырь» развращают детей? 79-летний Николай Бурляев забил тревогу из-за современного кино в России

MK.RU: Бурляев считает, что современное российское кино нельзя показывать детям

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

79-летний известный актер, режиссер и общественный деятель Николай Бурляев вновь высказался о состоянии российского кинематографа. И его оценка оказалась крайне жесткой, передает MK.RU. По мнению народного артиста РФ, современное кино находится в опасном положении и его нельзя показывать детям.

Бурляев считает, что кино — это не просто развлечение и способ заработать деньги, а прежде всего инструмент воспитания, зеркало ценностей общества.

Особое возмущение у артиста вызывают современные экранизации русских сказок. Он указал на фильмы «Чебурашка» и «Последний богатырь», которые, несмотря на внушительные кассовые сборы, несут, по его мнению, серьезную угрозу.

«"Чебурашку" снимал мой ученик. Он учился у меня 25 лет назад. Но я его учил другому», — сказал Бурляев.

По словам Николая Петровича, в современном кино происходит системная подмена понятий: «черное выдают за белое, белое — за черное». В новых сюжетах размываются привычные нравственные ориентиры, отрицательные персонажи становятся друзьями героев или даже родственниками легендарных богатырей.

Традиционные смыслы, веками укорененные в русской культуре, как отметил актер, искажаются до неузнаваемости, и дети воспринимают эту подмену как норму. Бурляев предупреждает, что за коммерческими успехами можно незаметно утратить национальную идентичность.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков рассказал, какими качествами должен обладать настоящий актер.

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