Чехов по-ирански и вьетнамски: на сцене Подольского драмтеатра покажут необычные постановки

Подольский драматический театр готовится принять гостей международного фестиваля «Мелиховская весна». Театральные коллективы из Ирана и Вьетнама покажут на подмосковной сцене свои версии произведений Антона Чехова. Главная премьера — иранская группа «Чайка» впервые в России 26 мая представит спектакль «Константин Гаврилович Треплев» по знаменитой чеховской «Чайке». Русская классика в этой постановке соединилась с музыкой и культурой южного Ирана. На сцене выступят трое актеров из Ирана и один из России.

На следующий день, 27 мая, свою версию «Чайки» привезет вьетнамский театр «Ле Нгок» под руководством режиссера Буй Нху Лай. Их спектакль — живой пример того, как чеховская пьеса преломляется через призму азиатской культуры. Темой Чехова дело не ограничится. 30 мая на сцене Подольского драмтеатра Нижнетагильский театр кукол покажет «Каштанку» — постановку с куклами, видеопроекциями, теневым театром и живыми актерами.

Сами подольчане тоже не останутся в стороне. 23 мая местный театр представит комедию «Белка в клетке» — инсценировку по чеховским рассказам о трудностях, чувствах, нелепых ситуациях и трагедиях маленького уездного городка. Фестиваль обещает стать ярким событием для всех поклонников русской классики и театральных экспериментов.

