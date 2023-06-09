Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, в решающем матче подмосковные гандболисты встретились с клубом «Пермские медведи». Чеховские спортсмены разгромили команду из Перми со счетом 40:30.

В ведомстве подчеркнули, что победа над пермским клубом с большим отрывом впервые привела «Чеховских медведей» на пьедестал SEHA-Gazprom League. В этом турнире подмосковные гандболисты потерпели единственное поражение. Речь идет о полуфинале, где спортсмены из Чехова встретились с командой «СКА-Минск».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в летний спортивный сезон в регионе пройдут свыше двух тысяч мероприятий.