«Чеховские медведи» стали бронзовым призером гандбольного турнира SEHA — Gazprom League
Фото: [ГК «Чеховские медведи»]
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» завоевал бронзу на турнире SEHA-Gazprom League. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, в решающем матче подмосковные гандболисты встретились с клубом «Пермские медведи». Чеховские спортсмены разгромили команду из Перми со счетом 40:30.
В ведомстве подчеркнули, что победа над пермским клубом с большим отрывом впервые привела «Чеховских медведей» на пьедестал SEHA-Gazprom League. В этом турнире подмосковные гандболисты потерпели единственное поражение. Речь идет о полуфинале, где спортсмены из Чехова встретились с командой «СКА-Минск».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в летний спортивный сезон в регионе пройдут свыше двух тысяч мероприятий.