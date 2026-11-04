Оголенные нервы к утру 1 января: чем опасны шампанское и мандарины

Врач Антипенко: шампанское и мандарины повышают чувствительность зубов

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Стоматолог Алексей Антипенко в интервью изданию «Абзац» предупредил о неочевидном последствии новогодних застолий. По его словам, большое количество шампанского и мандаринов способно спровоцировать так называемую новогоднюю чувствительность зубов.

Специалист описал механизм процесса. Кислое шампанское вымывает минеральные компоненты из дентина, а мандарины усиливают кислотную нагрузку, завершая процесс и открывая доступ к нервным волокнам в дентинных трубочках. В результате холодный воздух, горячие напитки и пища начинают вызывать резкую боль.

В группе повышенного риска находятся люди с оголенными корнями зубов, эрозиями эмали и клиновидными дефектами. Дентин, расположенный под эмалью, содержит множество нервных окончаний, и при ослаблении минеральной защиты любое раздражение ощущается значительно острее.

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