«Аромат, который принадлежит только вам». Эксперт рассказал, как найти «свой» парфюм

Выбор парфюма — процесс личный, так как один и тот же аромат у разных людей вызывает неодинаковые ассоциации. Основатель парфюмерного дома Franck Boclet Франк Бокле в беседе с изданием «Газета.Ru» отметил, что иногда возникает потребность добавить дополнительные ноты.

«Я советую попробовать смешивать два или три аромата прямо на коже. Так можно получить индивидуальный штрих — сочетание, которое будет принадлежать только вам», — приводит издание слова эксперта.

Бокле подчеркнул, что при выборе не обязательно разбираться в нотах или семействах. По его мнению, важно прислушаться к эмоциям и не торопиться, так как сразу после нанесения парфюм звучит иначе, чем спустя несколько минут. Эксперт рекомендовал тестировать аромат на себе и давать ему время раскрыться, чтобы почувствовать ноты сердца и базы.