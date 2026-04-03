Челестини наотрез отказывался вернуть Мойзеса в состав

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини изначально не хотел возвращать в состав одного из лидеров команды Мойзеса после сцены, которую бразилец устроил в раздевалке, рассказал источник «Чемпионата».

После разгрома армейцев от «Краснодара» (0:4) в Кубке России Мойзес при всех игроках раскритиковал методы работы швейцарского тренера. Сам бразилец получил в той игре красную карточку на 64-й минуте.

По данным собеседника издания, Челестини после выступления Мойзеса сказал: «При мне его в команде не будет». Бразилец был отстранен от тренировок с основным составом, но руководству клуба удалось примирить игрока и тренера. Мойзес принес свои извинения.

Накануне стало известно, что Мойзес уже тренируется с основным составом.

31-летний Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2023 года. Прошлой осенью армейцы продлили контракт с защитником до конца сезона 2028/29. В текущем сезоне Мойзес провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил два мяча и отдал три передачи.