Челябинский «Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

«Динамо» стало сильнейшей командой регулярного чемпионата, но проиграло уральцам четыре матча подряд.

Четвертый матч серии прошел в Челябинске. Хозяева уверенно начали игру и выиграли первый период со счетом 4:1. Этот задел помог одержать им итоговую победу — 5:4. Победная шайба на счету Максима Шабанова.

«Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Ранее в 1/8 финала челябинцы выиграли серию у уфимского «Салавата Юлаева» (4-2).

В других сериях «Автомобилист» из Екатеринбурга громит петербургский СКА (3-0), магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив» обыгрывают соответственно столичный «Спартак» и омский Авангард — 2-1.