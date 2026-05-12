Ветерана ТАСС Валентина Васильца нашли мертвым в Москве

В Москве на 91-м году жизни умер Валентин Василец. Тело бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» и ветерана ИТАР-ТАСС обнаружили у жилого дома на улице Крупской, сообщает The Voice. Предварительно, журналист свел счеты с жизнью.

Сиделка, которая ухаживала за Валентином, рассказала, что он страдал деменцией и сильно тосковал по умершей жене.

Всю профессиональную жизнь Василец отдал международной журналистике. Он руководил корпунктом ТАСС в ООН, работал собственным корреспондентом в Канаде и Великобритании. А в конце 1990-х годов возглавил журнал «Эхо планеты». Это издание выходило с 1988 по 2014 годы и считалось одним из самых качественных в стране. Там печатались материалы ведущих экспертов и корреспондентов из более чем 50 стран.

Первым главным редактором журнала был Николай Сетунский. Затем его сменил Юрий Певнев. А после смерти Певнева пост занял Василец. В 2008 году журнал перешел под руководство Эльмара Гусейнова, а с мая 2009 года заработал интернет-портал «Эхо планеты». Последний бумажный номер вышел в августе 2014-го. С тех пор о Васильце почти ничего не было слышно.

Сиделка рассказала, что последние месяцы он почти не выходил из квартиры. Деменция прогрессировала, а вдобавок ко всему он никак не мог смириться с уходом жены. Родственники приезжали редко.

