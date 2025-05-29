«Челси» выиграл Лигу конференций, оставив Испанию без еврокубков впервые за шесть лет

В польском Вроцлаве прошел финал третьего по значимости еврокубка ­— Лиги конференций. В решающем матче «Челси» разгромил испанский «Бетис» ­— 4:1.

При этом лондонский клуб долгое время был в положении отыгрывающегося. Уже на 9-й минуте Абде Экзальзули открыл счет, использовав передачу своего капитана Иско.

«Бетис» лидировал почти час игрового времени, сдерживая атаки «Челси». Но на 65-й и 70-й минутах лидер «синих» Коул Палмер вывел на голевые позиции Энцо Фернандеса и Николаса Джексона. В концовке матча Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо довели счет до крупного.

«Челси» добавил еще один трофей в клубную коллекцию. Ранее лондонцы по два раза выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.

«Бетис» впервые играл в финале еврокубка. Впервые с сезона-2018/19 Испания не выиграла ни одного еврокубка, а еврокубковый финал испанский клуб проиграл команде из другой страны впервые с 2001 года. До этого было 19 побед подряд.

Сообщалось, что накануне во Вроцлаве произошли массовые беспорядки с участием фанатов обеих команд.