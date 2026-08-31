Чем День знаний отличается в балетной школе? Волочкова рассказала о школьных годах в балетной академии

Для большинства российских школьников 1 сентября — это линейка, белые банты, цветы и волнующая встреча с одноклассниками после долгого лета. Но есть профессии, где День знаний с самого детства звучит иначе: не как праздник, а как старт нового витка борьбы и самопреодоления. Балерина Анастасия Волочкова, чья жизнь с ранних лет была подчинена балету, поделилась с Общественной Службой Новостей своими самыми теплыми — и при этом самыми суровыми — воспоминаниями о школьных годах.

Для нее 1 сентября никогда не был днем, когда можно расслабиться и просто постоять с букетом на линейке. Это был день возвращения в строгую атмосферу балетной академии, где каникулы заканчивались, а репетиции — начинались с новой силой.

В чем же заключалась уникальность этого дня для юной балерины? Волочкова вспоминает, что в балетной школе не делали скидок на торжественность даты. Первое сентября для них было таким же рабочим днем, как и все остальные: форма, станок, изнурительные занятия, проверка гибкости и выносливости. «Никакой особенной романтики, только труд», — говорит она. Но именно в этом, по ее словам, и была своя, особая романтика — в ежедневном доказательстве того, что ты достоин быть в этом зале. Особое волнение вызывала не сама дата, а перспектива впервые показать педагогам результаты летних тренировок: как далеко продвинулась техника, как изменилось тело, как прошли месяцы самостоятельной работы. Это был экзамен, который начинался с первых минут занятий.

Последствия такого подхода к учебе сформировали характер и мировоззрение артистки. Отсутствие скидок на праздник воспитало в ней невероятную дисциплину и способность воспринимать труд как норму, а не как наказание. Она до сих пор не верит, что смогла пройти через все это, и признается, что иногда, вспоминая те дни, плачет. Это слезы не жалости к себе, а благодарности к той девочке, которая с пуантами в руках бежала в академию, чтобы поскорее приступить к работе. Она научилась ценить каждый шаг, каждое движение и поняла, что успех рождается не в дни праздников, а в будничной, порой изнурительной, но честной работе.

Итог, к которому приходит Волочкова, звучит как жизненное кредо: для нее День знаний — это символ возвращения к себе настоящей, к своей профессии, к тому пути, который она выбрала. И даже сейчас, став всемирно известной балериной, она не отделяет себя от той строгой школьной поры. Ее воспоминания о 1 сентября — это напоминание о том, что самые сильные чувства рождаются не в праздности, а в преодолении, и что настоящая любовь к делу начинается именно там, где тебя не жалеют и требуют больше, чем ты сам от себя готов отдать. В этом, возможно, и заключается главный урок, который вынесла из своих школьных лет Анастасия Волочкова, — урок, который стоит помнить и всем остальным.

Ранее сообщалось, что Волочкова долетела до Мальдив через «Внуково» после скандала.