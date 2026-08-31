Долги за проезд: более 700 нарушений выявили в транспорте Нижнего Новгорода за лето

Проблема безбилетного проезда и нелегального использования транспортных карт в Нижнем Новгороде остается одной из самых острых для городского общественного транспорта. Несмотря на все усилия контролеров и внедрение автоматизированных систем оплаты, часть пассажиров продолжает игнорировать правила, предпочитая экономить на проезде за чужой счет. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Масштаб этой проблемы позволяет оценить статистика, которую недавно обнародовал Центр развития транспортных систем (ЦРТС). За два летних месяца – июль и август – в нижегородских автобусах, троллейбусах и трамваях было зафиксировано 716 административных нарушений. Цифра внушительная и наглядно демонстрирует, что борьба с «зайцами» остается одной из ключевых задач для перевозчиков и контролирующих органов.

Что именно нарушали пассажиры? Основная масса протоколов – 639 – была составлена за безбилетный проезд. Это классическое нарушение, когда гражданин пользуется услугой, не оплачивая ее. Но есть и более изощренный способ уклонения от платы – использование чужой транспортной карты. Таких случаев выявлено 77: пассажиры либо брали карты у знакомых, либо пользовались утерянными или украденными проездными, пытаясь сэкономить за счет других. Это уже не просто нарушение, а своего рода мошенничество, которое также пресекается контролерами.

Каковы же последствия для нарушителей? Часть из них уже понесла финансовую ответственность: 329 штрафов были оплачены добровольно, и общая сумма поступлений в бюджет составила 373 тыс. рублей. Однако дисциплина соблюдается далеко не всеми. В отношении 211 человек, проигнорировавших сроки оплаты, материалы были переданы в Федеральную службу судебных приставов. Это означает, что теперь нарушителей ждут уже не просто штрафы, а принудительное взыскание с возможным арестом счетов или имущества. Общий объем непогашенной задолженности достигает 243 тыс. рублей, что говорит о серьезном уровне недобросовестности.

Итог, который подводят в ЦРТС, говорит о системной работе: контроль ужесточается, рейды проводятся регулярно, а статистика фиксирует каждый случай. Но даже при таком подходе почти треть нарушителей уклоняется от уплаты, что требует дополнительных мер – либо повышения штрафов, либо усиления проверок, либо более активной информационной работы с пассажирами. Пока же ясно одно: проблема безбилетного проезда и использования чужих карт в Нижнем Новгороде сохраняется, и борьба с ней будет продолжаться. И, возможно, именно принудительное взыскание через приставов станет тем самым сдерживающим фактором, который заставит нарушителей задуматься, прежде чем рисковать.

Ранее сообщалось, что в автобусах «Мострансавто» с начала года выявили более 16,2 тыс. безбилетников.