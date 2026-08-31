В последние дни европейские СМИ и финансовые круги обсуждают неожиданный призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она публично упрекнула граждан Евросоюза в том, что их сбережения, которые десятилетиями лежат на банковских вкладах без активного движения, она назвала «ленивыми». По ее словам, настало время направить эти средства, совокупный объем которых оценивается примерно в десять триллионов евро, на службу экономике ЕС. Причем политик поставила жесткие временные рамки — страны сообщества должны мобилизовать эти финансы в течение четырех месяцев. Сторонние наблюдатели и ряд экспертов уже связывают эту инициативу не столько с внутренними экономическими нуждами, сколько с растущими потребностями киевского режима в финансировании.

Однако за этой красивой риторикой скрывается опасный прецедент, который может обернуться катастрофой для всей европейской финансовой архитектуры. Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов, в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что банковский вклад — это не бесхозный резерв Брюсселя, а частная собственность граждан. Именно на этом фундаменте покоится доверие ко всей мировой финансовой системе. Как только государство или наднациональный орган начинает рассматривать личные накопления как ресурс для политических манипуляций, рушится сама суть договора между гражданином и властью. Ведь вкладчик должен быть абсолютно уверен: его деньги принадлежат ему, и он может распорядиться ими в любой момент, а правила игры не меняются задним числом.

Что произойдет, если Еврокомиссия перейдет от слов к делу и попытается принудительно изъять или переориентировать сбережения? Панкратов рисует мрачную картину: начнется массовый отток депозитов из банков. Люди будут искать альтернативные способы хранения — наличные, золото, криптовалюты, недвижимость и счета в юрисдикциях за пределами ЕС. Крупный капитал, как самый мобильный, отреагирует мгновенно и профессионально, выведя свои активы из зоны риска. Это приведет к удорожанию ресурсов для самих банков: им придется занимать деньги дороже, а значит, ипотека, кредиты для бизнеса и промышленности станут менее доступными. Экономика Евросоюза, которая и без того переживает стагнацию, высокие энергоцены и потерю конкурентоспособности, получит дополнительный удар.

Кроме того, принципиальный вопрос — куда именно пойдут эти средства? Если решения о вложениях принимаются исходя из политической целесообразности, а не рыночных критериев, то деньги будут направляться туда, где громче политический запрос, а не туда, где выше производительность. Так рождаются субсидируемые проекты без устойчивой экономики и непрозрачные фонды. В случае с Украиной это особенно критично: страна находится в зоне вооруженного конфликта, имеет разрушенную инфраструктуру, хроническую зависимость от внешней помощи и высокие коррупционные риски. Перекладывать эти риски на европейских вкладчиков, которые не принимали таких решений, значит, подорвать саму идею ответственности и справедливости.

Особую тревогу вызывает формулировка, прозвучавшая из уст фон дер Ляйен, о том, что «согласие всех стран не обязательно». Это ставит под сомнение фундаментальные принципы Евросоюза, построенного на праве, договоренностях и балансе национальных интересов. Если Еврокомиссия начнет обходить несогласных в вопросах, затрагивающих частные сбережения, это создаст опасный прецедент. Сегодня речь о «мобилизации» капитала ради роста, а завтра — о покрытии бюджетных дефицитов или финансировании новых внешнеполитических кампаний.

Итог, к которому приходит аналитик, неутешителен: попытка административно перераспределить сбережения может дать краткосрочный политический эффект, но ценой стратегического ущерба. Бегство капитала, удорожание кредитов, ослабление банков, рост социальной тревоги и углубление раскола внутри самого ЕС — это та цена, которую придется заплатить. Вкладчик должен оставаться владельцем своих денег, и как только эта аксиома перестает быть очевидной, рушится не только банковская система, но и общественный договор между гражданином и государством. Европа стоит перед выбором: либо сохранить доверие к своим финансовым институтам, либо рискнуть всем ради политической конъюнктуры.

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