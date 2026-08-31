Минобороны России пожелало россиянам спокойной ночи строкой из песни Цоя

Минобороны России пожелало россиянам спокойной ночи, использовав строку из песни Виктора Цоя и группы «Кино». Об этом сообщает « Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В публикации Минобороны привело фразу «Тем, кто ложится спать, спокойного сна» и добавило: «Мы охраняем эту ночь». Сообщение сопровождалось видеороликом с работой экипажа вертолета Ми-28 под музыку из песни.

Ранее ведомство сообщило, что 31 августа с 08:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.