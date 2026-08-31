Самокаты — вне закона: в Рязани эвакуируют их из исторического центра

Рязанские власти взялись за наведение жесткого порядка в сфере использования электросамокатов и электровелосипедов, которые за последние годы превратились в настоящую головную боль для пешеходов и городских служб. Глава города Борис Ясинский сообщил о системной кампании по эвакуации средств индивидуальной мобильности (СИМ), оставленных с нарушениями, причем основной удар приходится на исторический центр, где хаотично брошенный транспорт не только портит архитектурный облик, но и создает реальную угрозу для безопасности горожан. Об этом сообщает издание 7info .

По словам мэра, процесс давно перестал быть точечным — теперь это отлаженный механизм с фотофиксацией, актами и принудительным перемещением на спецплощадку.

Раскрывая детали, чиновники уточнили, что только за прошлую неделю было оформлено 46 фактов неправильной парковки, причем нарушители концентрируются в самых оживленных точках: улицы Свободы, Горького, Ленина, Соборная, а также Кремлевский сквер, Верхний парк и Нижний городской сад. Это не случайный набор локаций — именно здесь ежедневно проходят тысячи людей, и брошенные посреди тротуаров самокаты превращают прогулки в полосу препятствий, особенно для пожилых людей и родителей с колясками. Администрация не ограничивается только парковочными нарушениями: в историческом центре и ряде парков действует полный запрет не только на остановку, но и на саму езду на электросамокатах, чтобы исключить столкновения и травмы в местах массового скопления.

Последствия для владельцев СИМ могут быть ощутимыми: эвакуация на площадку МКУ «Техобеспечение» влечет за собой время, нервы и расходы на возврат техники. Однако городские власти настаивают на том, что альтернативы нет: город должен оставаться комфортным для всех, а не для тех, кто игнорирует правила. При этом в Рязани существуют специально отведенные зоны для катания, и пользователей призывают пользоваться именно ими, чтобы не создавать помех и не рисковать потерей транспорта.

Итог кампании — не столько карательный, сколько воспитательный. Город пытается привить культуру использования СИМ, которая в крупных европейских центрах уже стала нормой. Пока же рязанцам придется запомнить: самокат — это не игрушка, которую можно бросить где попало, а транспортное средство, за неправильное обращение с которым придется отвечать.

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