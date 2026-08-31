ВЦИОМ: россияне перестали считать богатство главной целью

Россияне все реже связывают успех с дорогими машинами и брендовой одеждой, и это не временное увлечение, а глубинный сдвиг в национальной модели престижа. Исследование ВЦИОМа, которое проанализировала обозреватель « Вечерней Москвы » вместе с финансовым аналитиком Мариной Анастасиади, зафиксировало любопытный парадокс: за 20 лет представление о «богатой жизни» выросло с 95 до почти 400 тыс. рублей в месяц, а в Москве – до 547 тыс. рублей, однако большинство граждан вовсе не стремятся к таким доходам. 40% россиян не считают богатство своей жизненной целью. Что стоит за этим отказом от погони за сверхприбылями – прагматизм, усталость или новая философия?

Корни этого явления лежат в историко-культурных особенностях и экономических реалиях последних десятилетий. Анастасиади подчеркивает: традиционная русская хозяйственная культура никогда не приветствовала стяжательство, а православная этика закрепила отношение к деньгам как к средству, а не как к самоцели. Но на смену абстрактным ценностям пришли четкие цифры. Если в 2006 году главным признаком статуса было хорошее жилье (55%), то сегодня этот показатель упал до 20%. Наличие дорогого автомобиля как маркер успеха сейчас назвали лишь 15% против 27% в 2006-м. В топ-3 признаков престижа в 2026 году вошли качественное образование для детей, доступ к хорошей медицине и возможность купить квартиру – как базовое право на жилье, а не как предмет роскоши. То есть люди перестали инвестировать в «понты» и начали вкладываться в человеческий капитал и базовые опоры.

Каковы последствия этого сдвига для экономики и для самих граждан? С одной стороны, это обоюдоострый меч. Макроэкономически отсутствие «жажды наживы» может тормозить предпринимательскую инициативу, снижать инвестиционную активность и внутренний спрос. Но с другой – запрос на образование и медицину становится сигналом для государства: люди готовы работать, если взамен получают качественные социальные гарантии. Это открывает окно возможностей для построения «экономики человека». Кроме того, такая установка способствует более высокой налоговой дисциплине, ведь граждане чаще воспринимают налоги как вклад в общественное благо. Анастасиади отмечает рост сберегательной модели: люди предпочитают закрывать кредиты и формировать «подушку безопасности», а не брать займы на имиджевые покупки. Стабильность стала главной ценностью.

Итог, который подводит эксперт, звучит как диагноз целой эпохе: россияне не хотят быть богатыми напоказ – они хотят быть уверенными в завтрашнем дне. Они пережили несколько экономических кризисов и предпочитают синицу в руках, а не журавля в небе. Для государства это означает выбор: либо пытаться переломить тренд через стимулирование потребительского кредитования (рискованно), либо принять новую реальность и выстраивать политику вокруг запроса на стабильность, доступную медицину и образование. В любом случае, опрос ВЦИОМа фиксирует не экономическую депрессию, а смену философии успеха. И возможно, именно этот поворот к внутренним ценностям и прагматизму станет основой для более устойчивого и человекоориентированного развития страны в ближайшие годы.

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