Цифровой рубль: эксперты оценили надежность и недостатки

С 1 сентября 2026 года в России официально запускается новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Крупнейшие банки страны предоставят клиентам доступ к специальным цифровым кошелькам, через которые можно будет переводить деньги, оплачивать покупки и хранить средства.

Это не замена привычным наличным или безналичным рублям, а их равноправное дополнение — третья форма существования российской валюты, эмиссию которой контролирует непосредственно Банк России. Новация вызвала немало вопросов у граждан: чем цифровой рубль отличается от денег на банковской карте, насколько он надежен и зачем он вообще нужен? Разбираемся в деталях.

Цифровой кошелек, в отличие от обычного банковского счета, не привязан к конкретному кредитному учреждению. Если приложение одного банка временно недоступно, пользователь может зайти в тот же кошелек через приложение другого банка — при условии, что он является его клиентом. Открыть такой кошелек можно прямо в мобильном банке, и он может быть только один на человека, независимо от того, сколькими банковскими приложениями он пользуется. Пополнение кошелька происходит путем обмена безналичных рублей на цифровые в соотношении 1:1 — никаких потерь при конвертации нет. Снять деньги можно обратным порядком: сначала перевести цифровые рубли на банковский счет, а затем обналичить их в банкомате или кассе.

Операции с цифровым рублем будут бесплатными — переводы не облагаются комиссией и не имеют банковских лимитов. Однако Центробанк планирует ввести ежемесячное ограничение на пополнение кошелька в размере 300 тыс. рублей. Для оплаты покупок будет использоваться универсальный QR-код, объединяющий несколько способов платежа: цифровой рубль, Систему быстрых платежей, банковские сервисы и даже рассрочку. При этом важно понимать: цифровой рубль — это не замена вклада или накопительного счета. Проценты на остаток не начисляются, кешбэк за покупки не предусмотрен. Это просто инструмент для хранения и переводов, а не способ приумножения средств.

Надежность новой формы валюты, по мнению опрошенных «Вечерней Москвой» экспертов, сомнений не вызывает. Финансовый аналитик Александр Разуваев отмечает, что обеспечением цифрового рубля занимается Центробанк, а значит, по надежности он не уступает обычным деньгам. Другой вопрос — нужен ли этот инструмент рядовому гражданину. Оплата через цифровой кошелек может занимать больше времени, чем привычный платеж картой, а отсутствие кешбэка и процентов делает его менее привлекательным для повседневного использования. Разуваев напоминает, что в Казахстане аналогичный цифровой тенге применяется в основном в сфере госзакупок и бюджетных выплат для борьбы с коррупцией, а не в розничных расчетах.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев, напротив, считает, что цифровой рубль — это просто еще одна форма обычных денег, и опасаться его не стоит. По его словам, различные «страшилки» о небезопасности новой валюты распространяют те, кому невыгодна прозрачность денежных потоков — с помощью цифрового рубля легче отслеживать движение средств и вскрывать незаконные схемы. Беляев подчеркивает: ставить под вопрос надежность цифрового рубля — все равно что сомневаться в надежности наличных или безналичных рублей.

Таким образом, цифровой рубль становится реальностью с 1 сентября 2026 года. Это добровольный инструмент, который предлагает гражданам дополнительный способ хранения и перевода денег с гарантированной надежностью от Банка России. Однако у него есть и ограничения: отсутствие процентов на остаток, кешбэка и ежемесячный лимит пополнения. Для повседневных расходов и накоплений привычные банковские карты и вклады остаются более выгодными. Но для тех, кто ценит прозрачность и независимость от одного банка, цифровой рубль может стать удобным решением. В любом случае, выбор всегда остается за пользователем.

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