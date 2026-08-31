Нелюбовь к школе помогла стать звездой: Буланова призналась, что ненавидела 1 сентября

В преддверии Дня знаний, когда большинство школьников с цветами и волнением отправляются на линейку, а родители с ностальгией вспоминают свои школьные годы, находятся и те, кто к 1 сентября испытывает совсем другие чувства. Певица Татьяна Буланова, известная по хиту «Не плачь», в беседе с Общественной Службой Новостей откровенно призналась: она никогда не любила школу и терпеть не могла первое сентября.

В отличие от многих звезд, которые с умилением рассказывают о своих учебных подвигах, Буланова предпочла честно рассказать о своих «мучениях над учебниками» и о том, как ненавидела наступление осени, которая в Петербурге и без того проходит слишком быстро.

При этом певица подчеркивает: она училась хорошо, но сам процесс давался ей без всякого удовольствия. Для нее 1 сентября было не праздником, а символом окончания летней свободы и начала обязательной, подчас тягостной рутины. Однако, несмотря на свою нелюбовь к школе, Буланова признает важный урок, который она извлекла из этих лет. Школа, по ее мнению, дисциплинирует и учит самому главному – делать то, чего не хочется, но что необходимо. Это умение преодолевать себя, по ее словам, пригождается в жизни постоянно: в профессии, в быту, в отношениях.

Как же эти школьные воспоминания отразились на ее дальнейшей карьере? Парадоксально, но именно способность заставлять себя делать нелюбимое, выработанная в школе, помогла Булановой достичь успеха на сцене. Она научилась работать не только когда есть вдохновение, но и когда его нет – это качество отличает настоящего профессионала. Она не винит школу и не призывает ее отменить, но ее рассказ – это честный взгляд на то, что образовательная система дается каждому по-своему.

Итог, к которому приходит певица, звучит прагматично: школа – это не всегда радость, но она всегда – инструмент. Инструмент, который помогает выковать характер. Даже если вы ненавидите 1 сентября, ваша ненависть может стать топливом для дисциплины, которая в итоге приведет к победам. Буланова доказывает это собственным примером: нелюбовь к учебе не стала помехой для ее звездного пути, а лишь закалила ее волю. И в этом, возможно, заключается главный парадокс школьных лет – даже самые темные воспоминания могут обернуться ценным жизненным уроком.

Ранее балерина Волочкова заявила, что в ее детстве 1 сентября в балетной школе был рабочим днем.