Чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан завершил профессиональную карьеру футболиста

Защитник клуба «Комо» Рафаэль Варан объявил о том, что уходит из профессионального футбола, сообщила газета Relevo.

31-летний Варан присоединился к «Комо» в качестве свободного агента. В своей первой игре за итальянскую команду он получил серьезную травму, которая вывела его из строя до конца сезона.

Впоследствии клуб «Комо» вычеркнул Варана из списка игроков на сезон в Серии А. За все время его пребывания в клубе француз провел на поле всего 23 минуты.

Варан ранее играл за такие выдающиеся клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», а также за национальную сборную Франции. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе французской сборной, а в «Реале» четырежды выиграл Лигу чемпионов.

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