Знаменитый Миралем Пьянич попросил руководство ЦСКА помочь организовать ему переезд из Дубая вместе с семьей после заключения контракта, если он пройдет медицинский осмотр, сообщил Mash.

Полузащитник выразил желание поселиться в квартире рядом со школой, чтобы его сын мог комфортно учиться. Кроме того, он согласился на существенное снижение зарплаты — сначала это были €2 млн в год, но в итоге будет получать €700 тыс., или 6 млн руб. в месяц. Также он получит бонус в размере €150 тыс. за победу в чемпионате (при условии, что он сыграет не менее половины матчей за команду).

Босниец прилетел в Москву сегодня утром, 25 сентября, и отметил, что город ощущается одним из самых безопасных в мире. Поэтому он решил отказаться от личной охраны, которой пользовался регулярно в Каталонии.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ювентуса» Пьянич прилетел в Москву для завершения своего перехода в ЦСКА.