Чемпион мира Колесников рассказал, сколько зарабатывают российские пловцы

Он отметил, что зачастую плавание не приносит денег. По его словам, члены сборной России получают зарплату более 100 тыс. руб.

«Тут вопрос: что иметь в виду под словом «заработать». Чтобы накопить на квартиру, на машину? Это тяжело. Если ты плывешь круто на международных стартах, тогда да. Ты получаешь бонусы, получаешь «бумажки», чтобы накопить на квартиру и на машину», — сказал Колесников.

25-летний пловец завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Сингапуре — на 50 м на спине и в комбинированной эстафете. Также в активе Колесникова серебро и бронза Олимпийских игр в Токио и шесть золотых медалей чемпионатов мира на короткой воде.

На чемпионате мира в Сингапуре выступили 30 российских пловцов.