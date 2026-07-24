Чемпион мира назвал лидера в женском одиночном катании в России

Чемпион мира 1996 года в парном катании Андрей Бушков в интервью порталу «Спорт день за днем» назвал возможную причину ухода фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

Он считает, что на решение Петросян могла повлиять конкуренция с Александрой Трусовой, возобновившей карьеру после рождения ребенка. Фигурист высоко оценил бойцовские качества Трусовой и отметил, что уже богатый к 22 годам жизненный опыт поможет ей стать более стабильной.

«После рождения ребенка она стала другим человеком, более спокойным и уравновешенным. И более уверенной в себе. Не самоуверенной, какой была раньше, а именно уверенной и стабильной. Плюс у нее большая мотивация. Она готова всех отодвинуть в сторону и пройти вперед. Так что Трусова — основной претендент на лидерство и в команде Тутберидзе, и в сборной России», — сказал Бушков.

Чемпион мира отметил, что постепенное возвращение российских фигуристов на международную арену будет дополнительно мотивировать и Трусову, и других спортсменок.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» собрал все версии возможного ухода Петросян от Тутберидзе.