Чемпион мира по боксу провел в Подмосковье мастер-класс для детей Курской области

Роман Андреев, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold (2021), провел мастер-класс для детей Курской области на территории детского оздоровительного лагеря «Родник» в Пушкино. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Участниками встречи со знаменитым спортсменом, а также любительского состязания «Русский шапочный бой» стали более ста сорока детей различного возраста, которые в настоящее время проживают в пункте временного размещения.

В рамках проведенного мастер-класса титулованный боксер Роман Андреев поделился с юными гостями региона секретами боксерских навыков, рассказал о своем пути к вершинам спорта, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

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