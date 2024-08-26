Андрей Воробьев: 24 спортивных объекта введут в этом году в Подмосковье

Двадцать четыре спортивных объекта введут в этом году в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами городских округов.

«В настоящий момент в работе 33 спортивных объекта — это строительство, реконструкция, капремонт. По плану 24 объекта мы должны ввести в текущем году», - рассказал губернатор.

В числе указанных 33 объектов — 21 стадион, три универсальных зала, семь бассейнов, каток и легкоатлетический манеж. Новые объекты построят в пяти муниципалитетах. В восемнадцати округах объекты модернизируют, приведя к единому стандарту.

Из 24 объектов, ввод которых запланирован на текущий год, два уже работают и принимают посетителей. Это ФОК для единоборств в Можайске и футбольный стадион «Горняк» в Воскресенске.

В сентябре планируется сдать регбийный стадион в Монино, до конца года — девять футбольных стадионов в Пушкино, Дзержинском, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Рузе, Лосино-Петровском и Раменском.

На первый квартал следующего года запланировано открытие ФОКов в Люберцах, Раменском и Бронницах. Кроме того, в Люберцах будет открыт обновленный стадион «Торпедо». В 2026-м введут стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове.