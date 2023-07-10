Чемпион по тяжелой атлетике Кокляев перечислил признаки бесполезной тренировки

Изнуряющие тренировки, походы в зал раз в полгода и прочие вредные привычки сделают занятия спортом неэффективными. Чемпион РФ по тяжелой атлетике Михаил Кокляев перечислил признаки того, что тренировка прошла даром. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что прежде всего это работа на быстрый результат, то есть синдром перетренированности затормаживает желаемый результат.

По мнению спортсмена, чрезвычайно важна качественная разминка перед тренировкой, а также необходим четкий план действий.

Кокляев добавил, что для эффективности тренировок важны их регулярность и правильное сбалансированное питание.