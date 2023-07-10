Чемпион по тяжелой атлетике Кокляев перечислил признаки бесполезной тренировки
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Изнуряющие тренировки, походы в зал раз в полгода и прочие вредные привычки сделают занятия спортом неэффективными. Чемпион РФ по тяжелой атлетике Михаил Кокляев перечислил признаки того, что тренировка прошла даром. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что прежде всего это работа на быстрый результат, то есть синдром перетренированности затормаживает желаемый результат.
По мнению спортсмена, чрезвычайно важна качественная разминка перед тренировкой, а также необходим четкий план действий.
Кокляев добавил, что для эффективности тренировок важны их регулярность и правильное сбалансированное питание.