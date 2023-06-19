Чемпион России Самедов отметил высокий уровень подмосковного проекта «Выходи во двор»

Третья встреча традиционного подмосковного проекта «Выходи во двор» сезона-2023 прошла в Кашире. Впервые среди участников был экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов.

Известный мастер по достоинству оценил масштаб события. Команда легенд российского футбола провела открытые тренировки и спарринги с воспитанниками местной спортшколы и женскими командами Каширы и Ступина. Изюминкой праздника стал гала-матч между звездами и любителями, завершившийся вничью — 5:5.

«Приятно было сыграть с мальчишками. Рад, если они что-то подглядели у нас. Все старались, у всех было отличное настроение. Организация на самом высоком уровне», — отметил Самедов.

Тренер команды звезд, призер чемпионатов СССР Валерий Гладилин считает, что Александр хорошо вписался в состав.

«Он же спартаковский игрок, ему легко найти общий язык с Егором Титовым, Дмитрием Хлестовым, Дмитрием Аленичевым», — подчеркнул Гладилин.

Напомним, проект «Выходи во двор» взял старт в 2022 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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