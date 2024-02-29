Чемпиона мира по футболу Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг

Полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг, сообщает Tuttosport.

Первый тест футболист провалил еще в августе прошлого года. Позже стало известно, что и проба «Б» дала положительный результат. В ней обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона».

Поль Погба вернулся в «Ювентус» перед началом сезона 2022/23. С тех пор он провел за туринский клуб всего 12 матчей. В прошлом сезоне полузащитник страдал из-за травм, а в текущем на него обрушилась проблема с допингом.

Контракт Погба с «Ювентусом» действует до 2026 года, однако клуб заявил, что разорвет соглашение в одностороннем порядке, если футболист будет дисквалифицирован.

В 2016 году Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро, став на тот момент самым дорогим футболистом планеты. В 2018 году полузащитник в составе сборной Франции стал чемпионом мира.