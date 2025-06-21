Чемпионат Европы по кикбоксингу в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем россиян
В Молдавии отменили чемпионат Европы по кикбоксингу после недопуска России с РБ
Фото: [Медиасток.рф]
В связи с тем, что сборные России и Белоруссии не были допущены к участию в чемпионате Европы по кикбоксингу, который должен был пройти в Молдавии, было принято решение об отмене турнира, сообщил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов в интервью РИА Новости.
Филатов подчеркнул, что будут проводиться исключительно состязания среди детей и подростков.
Он сообщил, что следующий чемпионат Европы по кикбоксингу пройдёт в 2026 году при участии Всемирной федерации кикбоксинга (WKF). По его информации, организаторы уже ищут место для проведения соревнований.
В Кишинёве с 23 по 28 июня должен был пройти чемпионат. Однако молдавские власти не разрешили участникам из России и Белоруссии выступать под национальными флагами, несмотря на то, что это разрешено международными санкциями.
На сайте Федерации кикбоксинга России также ранее была опубликована информация о том, что Всемирная федерация кикбоксинга не разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях из-за возражений со стороны Молдавии.
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали почти 15 медалей на чемпионате ЦФО по боксу.