Подмосковные спортсмены завоевали почти 15 медалей на чемпионате ЦФО по боксу

Подмосковная команда завоевала 14 медалей на чемпионате Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет — шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Фикрат Мухаметзянов из Раменского, Юрий Двали из Балашихи и люберчанин Сергей Оганисян завоевали золотые награды в мужских поединках в своих весовых категориях. Победителями турнира среди женщин стали представительница Подольска Алина Педченко, Гульнара Каримжанова из Чехова и Светлана Макарова из Дмитрова. Они получат путевки на чемпионат России-2025.

Отметим, что соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России», участниками стал 81 спортсмен из 14 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.