Чемпионат ФСИН России по самбо завершился в Подмосковье

В ходе торжественной церемонии закрытия чемпионата ко всем участникам состязаний обратились начальник Управления кадров ФСИН России Александр Федоров, начальник подмосковного Управления ФСИН Александр Ветров, старший инспектор по особым поручениям отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Надежда Шемякина и главный судья соревнований Сергей Ссорин.

Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

Как отметил начальник УФСИН России по Московской области Александр Ветров, в последнее время спортсмены уголовно-исполнительной системы регулярно показывают высокие результаты на различных соревнования.

«Приятно сегодня здесь видеть спортивное будущее не только нашей системы, но и нашей страны, потому что по результатам соревнований будут отобраны кандидаты в сборную команду России и в сборную команду силовых структур. Отрадно, что соревновательный дух в нас крепок и силен», — подчеркнул Александр Ветров.

Участие в соревнованиях приняли пятьдесят три команды — свыше четырехсот спортсменов из разных регионов, в том числе Подмосковья, Дагестана, Рязанской, Волгоградской и Свердловской областей, а также Пермского края.