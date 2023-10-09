Чемпионат по бодибилдингу состоялся в Дубне

Шестнадцатый Открытый чемпионат Дубны по бодибилдингу прошел в муниципальном дворце культуры «Октябрь». Об этом рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Организатором и главным судьей соревнований стал Игорь Степанов. Спортивное мероприятия провели при поддержке президента региональной Федерации бодибилдинга Романа Дудушкина.

Как рассказал глава Дубны, в этом году в чемпионате приняли участие полсотни спортсменов. Представлять свои регионы приехали бодибилдеры из Самары, Костромы, Ярославля, Подмосковья, Оренбурга и Иваново. Стоит отметить, что девушки составили более половины общего количества участников соревнований.

Абсолютным победителем стал Евгений Клочков и Московской области. Участница от Дубны Оксана Саманова заняла пятое место, поделился Максим Тихомиров и поблагодарил всех участников этого спортивного праздника силы и атлетизма.