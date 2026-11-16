В Московской области с января ввели в работу 25 единиц тяжелого медицинского оборудования

С начала года в больницах и поликлиниках Подмосковья ввели в эксплуатацию 25 единиц тяжелого медицинского оборудования. На покупку аппаратов потратили почти ₽1,9 млрд, сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

В медучреждениях области начали работать 7 рентгеновских аппаратов, 5 компьютерных и 4 магнитно-резонансных томографа, 5 маммографов и 2 флюорографа. Также врачи получили новый ангиограф и робот-систему для операций на суставах.

Обновление техники помогает врачам выявлять болезни на ранних стадиях и проводить сложные исследования. Новые аппараты используют для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических патологий, а также для малоинвазивных операций на сосудах.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с января в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.