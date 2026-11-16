«Спартак» и «Металлург» задумали масштабный обмен игроками

«Спартак» и «Металлург» договорились об «обмене века» с участием четырех хоккеистов, сообщил журналист «СЭ» Артур Хайруллин.

По данным источника. «Спартак» отдаст в «Металлург» нападающих Ивана Морозова и Михаила Мальцева. Взамен в Москву из Магнитогорска прибудут форварды Руслан Исхаков и Игорь Нечаев, а также денежная компенсация в размере 100 млн руб.

Морозов перед началом сезона расторг контракт со «Спартаком», надеясь найти клуб в НХЛ. Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат красно-белым. Мальцев в 22 матчах сезона набрал 8 (5+3) очков.

Исхаков отметился 17 (8+9) баллами в 25 играх, прогрессирующий в этом сезоне набрал 14 (6+8) очков в 24 матчах.

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