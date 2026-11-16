В Лобне организуют патриотическую акцию «Живая цепь памяти» и другие мероприятия эстафеты памяти

В год 85-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой Лобня примет областную эстафету памяти и организует мероприятия 5 декабря. В этот день ожидается делегация ветеранских движений Подмосковья во главе с председателем областной организации ветеранов Виктором Петровичем Пикулем.

В память о подвиге защитников столицы на территории округа организуют масштабную программу мероприятий. В нее войдут общегородской митинг у мемориала «Зенитное орудие»; патриотическая акция «Живая цепь памяти»; посещение парка Защитников Москвы с рассказом о событиях 1941 года; возложение цветов к Братским могилам. Кроме того, для участников организуют экскурсии в Музей истории города Лобня и Художественную галерею; торжественное открытие памятника участникам локальных войн на мемориале «Звонница» и тематическую концертную программу.

Символом акции «Живая цепь памяти» станет памятная лента «За нами Москва», символ позволит объединить на площадях города ветеранов, молодежь и целые семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.