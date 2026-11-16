Росреестр Подмосковья с начала года зарегистрировал право собственности в отношении 884 газовых объектов

С начала года подмосковный Росреестр поставил на кадастровый учет и зарегистрировал права собственности на 884 объекта газораспределительных сетей. Все они построены по программе социальной газификации, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Всего с начала действия проекта в регионе оформили 7 657 газовых объектов. Благодаря этой работе к сетям в Подмосковье подключили более 100 тыс. жилых домов.

Как напомнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов, ведомство регулярно консультирует председателей СНТ и помогает жителям подготовить документы. Параллельно специалисты ППК «Роскадастр» проводят кадастровые работы для недвижимости и общих земельных участков в садовых товариществах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности коммуникации с жителями и востребованности выездных администраций.