Подмосковные конькобежцы одержали победу на этапе Кубка мира в Пекине в дивизионе В

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами в дивизионе В на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который прошел с 13 по 15 ноября в Пекине (Китай). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу одержали Анастасия Семенова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) на дистанции 1500 метров и Даниил Алдошкин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) в составе мужской команды в командной гонке на восемь кругов. Они выступили вместе с Сергеем Трофимовым и Вячеславом Воробьевым. Кроме того, Семенова заняла первое место в командной гонке на шесть кругов в составе команды вместе с Александрой Саютиной и Ириной Сальниковой.

Алдошкин стал бронзовым призером в личных соревнованиях в дивизионе В на дистанции 5000 метров с результатом 6 минут 18,13 секунды.

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