Чемпионат по кикбоксингу прошел в Подольске

В подольском универсальном спортивном центре «Юность» провели чемпионат по кикбоксингу под названием «Битва в Подольске». Представители подмосковного городского округа продемонстрировали на соревновании высокие результаты. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жариков в социальных сетях.

В битве приняли участие спортсмены из нескольких подмосковных городов, Сочи и столицы. Подольские спортсмены одержали ряд побед. Например, борец Александр Нилов завоевал приз в поединке с единоборцем из Москвы.

Как отметил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков в социальных сетях, главным поединком чемпионата стал бой между спортсменами из Азербайджана Самиром Наврузовым и из российского города Кстов Сергея Горохова. Россиянин одержал победу в бою и получил титул чемпиона мира в 67-килограммовом весе по версии GPRO.