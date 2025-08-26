Чемпионат Подмосковья по гольфу пройдет в Истре

Турнир Лига Ставок — чемпионат Подмосковья по гольфу будет проходить на территории гольф-клуба Agalarov Golf & Country Club в Истринском округе с 26 по 29 августа. Об этом сообщили в Федерации гольфа Подмосковья. Генеральный партнер мероприятия — «Лига Ставок».

В 2025 году призовой фонд соревнований составит 2,5 млн руб. В мероприятии примут участие чемпионы страны, мастера спорта, лидеры национального рейтинга и восходящие звезды гольфа.

Также состоится VTB PRO-AM 2025. Организатор — ВТБ Private Banking вместе с Федерацией гольфа Подмосковья. В рамках турнира клиенты банка смогут сыграть в гольф вместе с самыми сильными спортсменами страны. Победители получат дипломы с алмазной инкрустацией 5 карат от Alrosa Diamond Exclusive. Кроме того, за Hole-In-One на 15-й лунке вручат золотой слиток от ВТБ Private Banking.