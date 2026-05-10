«Малыш, держись!». Волонтёры 12 часов выхаживали дельфина Гаврюшу

В Сахалинской области добровольцы провели 12-часовую операцию по спасению раненого дельфина. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Amur Mash», где также были опубликованы кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в акватории Анивского залива неподалеку от города Корсакова. Там морская свинья (один из видов дельфиновых) запуталась в жаберной сети. Местный житель по имени Дмитрий случайно обнаружил животное, быстро разрезал сеть и заметил кровь, сочившуюся из плавника. Мужчина немедленно связался с волонтерами, после чего к спасательным работам присоединилась группа помощи морским млекопитающим «Друзья океана».

Пока специалисты добирались до места, Дмитрий находился в ледяной воде рядом с дельфином, поддерживая его. Житель Корсакова даже придумал для спасенного животного имя — Гаврюша. Прибывшие на место эксперты осмотрели пострадавшего и аккуратно отвели его на глубину, подальше от рыболовецких неводов. Гаврюша некоторое время плескался неподалеку от людей, после чего скрылся в море. Волонтеры наблюдали за дельфином до тех пор, пока не убедились, что он уверенно уходит от берега и не пытается вернуться обратно.

