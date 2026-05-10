«Туристы возвращаются в Европу». Италия стала лидером по числу бронирований на майские праздники

Российские туристы в период майских праздников среди стран Европы чаще всего выбирали Италию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщает РИА Новости .

«Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений – уже традиционно у Италии», – отметили представители ведомства..

Уточняется, что наибольшей популярностью у российских граждан в Италии пользуются Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Кроме того, востребованы комбинированные туры с прибытием в Италию и последующим путешествием по нескольким странам Евросоюза.

Топ-3 популярных европейских направлений на эти даты замыкают экскурсионные поездки во Францию, где основным центром притяжения остается Париж. Также туристы проявляют интерес к отдыху в Испании, преимущественно выбирая Барселону.

«Спрос на майские праздники на Францию – с небольшим превышением в 5-7% относительно прошлого года, в Испанию – на прошлогоднем уровне, у некоторых компаний минусовые значения», – поделились в ассоциации.

