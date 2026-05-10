«Пауза в два месяца». Гинцбург рассказал, когда будут первые результаты лечения вакцины от рака
С момента начала лечения пациента онковакциной прошло слишком мало времени, о результатах пока говорить рано, заявил в интервью ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.
«О результатах говорить пока не приходится. Первые данные ожидаются через несколько месяцев», — отметил он.
Напомним, что 1 апреля первую дозу онковакцины получил 60-летний житель Курской области, у которого диагностирована меланома кожи.
Ранее академик Гинцбург рассказал об успехах мРНК-вакцины против рака кожи.